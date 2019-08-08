男自稱茅山道士缺錢 社區主委被當肥羊詐財

2019-08-08 10:33

［記者楊政郡／台中報導］54歲李男曾以命理、投資等理由詐財被判刑，2017年搬到豐原某社區，向劉姓主委誆稱他是茅山道士可解厄，也是中醫師，想開診所缺資金，劉某同意投資投入76萬後，李男天天傳掛號及看診人數，營造生意業績好的假象，3個月過去了，卻連診所住址都說不出來，李男被問急了，退15萬給劉男，後來開支票應付，法官審理時辯稱這是借貸，那些數字是在報六合彩明牌，法官以詐欺罪累犯判7月徒刑。

判決書指出，李男有妨害性自主及詐欺前科，2017年搬到豐原區某社區，認識劉姓主委，向其誆稱他是中醫師，想找人合夥在高雄開診所，但缺乏資金，他已找兩醫師及1位會計人員，包括他自己各投資100萬，還缺一人，劉某同意投資，但稱一時拿不出100萬那麼多。

李男說他先墊，讓劉慢慢籌錢，從2017年12月至2018年元月11日，劉總計交付76萬元，但每次詢問診所地址，李總是推托，還天天傳掛號、看診人數來取信劉某，如「一診廖68、二診吳39」、「高雄91、岡山89」等，但被問急了，主動退15萬給劉，劉妻機警懷疑有問題，積極要求退款，李開61萬支票應付，後來又陸續還了22萬，再來就還不出來，報案處理後查出上情。

劉某說，2017年被告剛搬來社區，到他家拜訪，說他是茅山道士可替人消災解厄，孫子晚上睡覺會哭，李說可幫忙收驚祭改，後來說他有中醫師執照，要找人合夥開診所等等。

李某到案辯稱這是私人借貸，沒說要開中醫診所，而簡訊內數字是報明牌不是投資。

法官認為被害人指述明確，還有其他證人佐證，且是累犯，判處7月徒刑。

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