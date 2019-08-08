88宜蘭強震》轟隆！地震後驚傳轎車撞斷路燈 駕駛送醫急救

2019-08-08 08:11

〔記者湯世名／彰化報導〕轟隆！今天清晨全台劇烈地震後，彰化市正在施工中的中央路陸橋驚傳一起轎車撞斷路燈的事故，整輛車翻覆嚴重毀損，男性駕駛一度受困，消防局據報派員將他火速送醫急救，初步並無生命危險，事故發生原因仍待釐清。

今天清晨5時30分全台傳出有感地震，彰化市震度高達3級，巧合的是，在彰化市中央路陸橋往彰化市區方向傳出一起嚴重車禍事故，1輛轎車在駛下陸橋後突然失控衝向中央分隔島，將1支路燈當場撞斷，轎車也翻覆在分隔島上，車尾、車頭都嚴重毀損，男性駕駛還一度受困，最後緩慢爬出車外坐在路邊待援，全身多處傷勢，消防局正巧就在附近，火速派員將他送醫急救，所幸無生命危險。

警方不排除這起事故疑似男性駕駛車輛開太快釀禍，不過現場有民眾表示，清晨地震後就聽到門外傳來「轟隆」巨響，可能與地震脫不了干係。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法