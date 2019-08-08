大叔1支名牌手機誘少女援交 事後還恐嚇散播性愛光碟鬧全校

2019-08-08 06:25

［記者楊政郡／台中報導］42歲廖男提供名牌手機1支給國中畢業準備上高中的「安安」（化名），對其有對價援交3次，但「安安」被家人發現，吳法出門援交，廖男竟多次傳訊逼迫、威脅要散佈性愛光碟，「我可慢慢等、等到你上高中時候全校都認識你也不錯」，少女父親提告，廖某賠償和解換取自由，台中地院判廖某10月徒刑，得易科罰金，援交專用手機沒收。

據了解，少女「安安」國中畢業（滿14歲未滿16歲）就想獨立，出來援交，認識42歲廖男，廖男很體貼第一次見面援交，就贈送一支三星廠牌手機給她，讓她能後續連繫援交，3次有對價援交後，被「安安」父親發現大怒，逼問援交對象，而「安安」有口難言，在家人控制下也不敢再與廖某連繫。

但廖某老牛吃嫩草，嘗出滋味，懷疑「安安」可能行動受限制，竟「想方設法」與「安安」取得聯繫，「安安」說：剛才姑姑說接到電話，警廣的要來找我，且知道什麼高中」，言下之意就是知道是廖某所為，但「安安」仍是拒絕見面。

廖嫌越等越心急，又在臉書對話說「你未成年. . . 我可以慢慢等、等到你高中全校都認識你也不錯」、「 我就跟你講上高中我一定會讓你很難看. . . . 那你怎麼沒有跟你爸說，你跟男朋友做過，你未成年要不要告他. . . 你知道這種影片要給別人、別人都會看，且是高中生. . . 覺得很刺激、很有挑戰性，我一定要做，把你在某高中每個人都認識你」等語。

法官說足認被告知悉「安安」就讀高中，年紀14歲以上未滿16歲。

上述3次有對價姦淫幼女犯行及恐嚇1次，審酌被告已和解，將分期付賠償金，已取得原諒，合併判處10月徒刑、得易科罰金。

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