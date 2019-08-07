8/7 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落桃園大溪

2019-08-07 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月7日）開獎的第108000188期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市大溪區仁和里18鄰員林路一段238號一樓的「廣利彩券行」開出；第108000188期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000188期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、12、13、14、15、18、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共260注中獎，每注可得500元；肆獎共2706注中獎，每注可得100元。

第108000188期今彩539中獎號碼為「07、22、23、32、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共176注中獎，每注可得2萬元；參獎共6245注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7729注中獎，每注可得50元。

第108000188期39樂合彩中獎號碼為「07、22、23、32、37」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共180注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8366注中獎，每注可得1125元。

第108000188期3星彩中獎號碼為「545」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000188期4星彩中獎號碼為「7980」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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