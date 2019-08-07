少年罰跪浴缸溺斃 阿姨聲押禁見

2019-08-07 21:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕15歲劉姓少年疑因半夜躁動吼叫，被同住的阿姨管教罰跪在放滿水浴缸內，3分鐘後被發現溺斃在浴缸中，檢警介入調查，發現劉姓少年手腳有綑綁痕跡，家中也有犯案的童軍繩，阿姨供稱只是要管教孩子才綑綁，劉父則稱熟睡不知情，警方依殺人罪嫌將阿姨、父親移送新北地檢署複訊，檢方訊後將阿姨改依涉嫌對未滿18歲之人施以凌虐致死罪，罪嫌重大且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。周父無羈押之必要，2萬元交保。

檢警調查，劉少因有躁動症狀就醫治療，也就讀特教學校，鄰居時常聽到少年吼叫、不服管教，今晨3時許，阿姨聽到跟父親睡在客廳的劉少，再度因躁動吼叫，要求他罰跪，但劉少情緒激動，不斷反抗。

阿姨氣得拿兩條童軍繩將劉少手腳綑綁，要求他跪在放滿水的浴缸中冷靜，隨後離開浴室去抽菸，不料3分鐘後回到浴室，就發現少年趴在浴缸內失去生命跡象，嚇得趕緊報案，並將少年鬆綁急救，但少年送醫後仍不治身亡。

檢警介入調查相驗，阿姨坦承綑綁，但只是為了管教孩子，並沒有殺人犯意，劉少父親則表示當時正在熟睡，不知道發生什麼事，但10歲的妹妹表示有聽到阿姨責罵兄長的聲音，警方質疑父親說法真實性，訊後除阿姨外，也將父親送辦。

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