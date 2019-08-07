違反偵查不公開？彰警逮人影片曝光 警政署視訊檢討

2019-08-07 23:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局芳苑分局日前偵辦1名男子持刀侵入民宅洗劫財物，被趕來的員警開槍制伏，由於警匪對峙影片在新聞媒體曝光，被警政署盯上，將於8日全國各縣市警局視訊會議中檢討是否違反偵查不公開，警界傳聞恐將做出處分，彰化縣警局對此澄清表示，影片是警方主動提供給媒體，此為社會矚目案件，且歹徒落網有安定民心之效，於會中提出討論，是做為日後精進偵辦作為，絕對不會對承辦員警處分。

這起重大刑案發生在上月31日中午，彰化縣二林鎮謝姓男子持刀侵入民宅洗劫財物，刺傷照顧屋主的外籍移工，芳苑警分局獲報後派員趕抵現場與謝男對峙，謝男持刀揮舞，還攻擊員警，員警立即朝謝男左大腿開1槍，謝男逃至隔壁民宅3樓頂頑強抵抗，並向員警丟擲菜刀、鐵條，情況危急。

芳苑分局長王國峯到場坐鎮指揮，疏散民宅內的民眾及小孩後，待支援警力抵達，旋即親自帶隊攻堅，警匪對峙30分鐘，警方趁嫌犯不注意時，撲上前將謝男制伏。謝男訊後被依強盜、殺人未遂罪嫌移送彰化地檢署偵辦 ，複訊後被檢方聲押，由法院裁定羈押。

該起案件警方主動發布新聞稿及當時現場對峙、攻堅與逮捕的過程影片，經由媒體刊登、放送，引發社會矚目，不料卻也被警政署盯上，是否已違反「偵查不公開」，將由刑事局在8日全國各縣市警局視訊會議中提出檢討，此為彰化首起因涉及偵查不公開被提出檢討案件，警界甚至傳出恐將處分。

警界指出，偵查不公開實施至今月餘，讓他們在面對新聞媒體詢問案件時感到無所適從，若發布新聞稿或照片、影片，自身還要面臨是否違反偵查不公開而被處分之虞，「多做多錯，不如少做少錯」，乾脆一律封口，卻也因此與媒體產生對立。

彰化縣警局刑警大隊一組組長張淳閔對此表示，該案為警方主動將影片提供給媒體，主因是此為社會矚目的重大刑案，加上謝男已落網羈押，發布新聞具有安定民心之效，刑事局今天把此案提出檢討，主要是偵查不公開實施至今，警政單位都尚在摸索磨合期，藉由提供建言集思廣益，未來在偵辦案件面對媒體時的發布新聞稿、照片與影片拿捏能更為精準，絕對不是要處分承辦單位員警。

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