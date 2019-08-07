「國道騎人節」超扯！2駕駛內側車道壓地互毆 網友傻眼

2019-08-07 19:01

〔記者李容萍／桃園報導〕臉書社團「爆料公社」有網友PO了一段約12秒長的影片，指出今天下午開車經過國道三號大溪、龍潭路段時，直擊看到內側車道停著兩輛車，有2人趴跪在地上、手腳盡出，引起網友熱議，大罵太扯了、真的是不要命，有網友看了影片一頭霧水、不知在演哪齣？以為兩人正在進行急救，也有網友質疑這是應景的「國道騎人節」、安捏母湯！

國道公路警察局第六公路警察大隊傍晚說明，國道警察於今日下午3時20分獲報，國道三號南向64.5公里處發生行車糾紛，兩駕駛人於內側車道扭打，即派遣巡邏車前往查處；為避免紛爭情事擴大，員警於6分鐘後火速抵達現場，制止雙方衝突，經聯絡救護車將41歲受傷的駕駛人送醫治療，在場另一名38歲的駕駛也被帶回調查偵辦中，現場狀況於下午3時45排除。

經查，兩車駕駛因超車糾紛，引發攔車互毆事件。警方提醒駕駛人，遇有行車糾紛或惡意逼車情形，宜以行車紀錄器記錄，提供影像資料向警方報案，切勿任意攔車或停於車道，造成自己與他人危險，依據道路交通管理處罰條例43條第1項第3款及第4款規定「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」處6000元以上2萬4000元罰鍰。另可涉刑法第304條強制罪，有3年以下有期徒刑規定，請用路人勿一時衝動觸法。

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