海削包養老董5000萬免坐牢 酒女「昆凌」手法大公開

2019-08-07 23:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕經營醫事檢驗集團王姓董事長2013年到酒店喝花酒，認識花名昆凌的張姓酒女（當時32歲，原為沈姓，已改為張姓），已婚王董驚為天人，以每月15萬元包養，張女卻以賭博輸錢要王董幫她贏回來，如果不幫忙代償，她要回酒店重操舊業，憐香惜玉的王董遂深陷賭海，不但狂輸2700萬元，還開給張女360萬元支票，台中高分院認定張女觸犯詐欺罪，判處徒刑1年，但她已跟王董和解，宣告緩刑2年，免除牢獄之災。

判決書指出，張姓酒國名花（原本姓沈，國中畢業，2016年改名換姓為張）有一張清秀的瓜子臉與一頭烏黑長髮，身材窈窕玲瓏，容貌與藝人周杰倫之妻昆凌相似，而使用「昆凌」花名，王姓老董在2013年10月間認識後，以每月15萬元包養，實際花費是每月30萬至40萬元，翌年9月初，張女誆稱玩網路賭博輸錢，希望王董「幫我贏回來」，再把賭博網站「新樂園」的帳戶密碼，交給王董下注。

張女不斷鼓勵王董賭博，「老公加油」、「每天贏一點」，把賭博額度一路調高至60萬元。王董向警方控訴說，短短4個月狂輸2700萬元，輸錢之際，張女又說，她向陳姓男子借360萬元，其中，10萬元是利息，200萬元是她拿來還自己的賭債，剩餘150萬元，則是給王董周轉，如果王董不簽支票幫她代償這筆錢，她得回酒店重操舊業，王董充滿憐香惜玉之心，開了360萬元支票給張女。

王董察覺受騙，2015年冬天向警方告發時，指控張女夥同粘姓等姊妹淘、林姓與詹姓男子共5人設局坑騙他，害他慘輸2700萬元，張女再與姊妹淘等人籌資，借給他1800萬元，複利年息高達87％，他償還2800萬元，還欠1800萬元，賭輸與高利貸，以及被張女坑騙金額共逾5000萬元，不過，台中地檢署認為罪證不足，裁定5人不起訴，王董向台中地院聲請交付審判。

台中地院審理時，張女全盤否認指控，宣稱當時兩人熱戀中，王董心甘情願付出，後因輸錢經濟困窘，又不滿她另結新歡而提告；台中地院卻認為，張女用於賭博的帳戶中，餘額最少336萬餘元，最多高達735萬元，顯示張女賭輸借錢200萬元之說是謊言，張女不念王董「包養之情誼」，利用王董對她的信任，以及不願她回酒店上班的疼愛之心詐財，依詐欺罪判刑1年6月，200萬元沒收。

張女上訴二審，改口坦認犯行，並賠償王董取得和解，王董同意原諒張女，台中高分院撤銷原判決，改判徒刑1年，宣告緩刑2年，免除牢獄之災，全案判決確定。

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