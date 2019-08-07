偉大父愛！他88節前夕醉倒路邊 老爸「脫衣結繩」載回家

2019-08-07 21:03

〔記者王冠仁／台北報導〕父親節前夕，民眾直擊老爸英勇救子！一名年輕男子疑與朋友徹夜唱歌喝酒，不勝酒力醉倒路邊，衣服還沾上自己的嘔吐物。男子父親循線前來「救子」，父親先將兒子的上衣脫掉，再脫下自己的背心給兒子穿，還「就地取材」拿來數個塑膠袋，將塑膠袋打結做成塑膠繩，避免兒子坐在機車上跌落；目擊民眾直呼，兒子喝醉還要老爸來救實在不應該，也認為老爸實在太偉大！

目擊民眾說，今天早上8點多，一位年輕男子倒臥在台北市成都路的人行道上，男子看起來醉得不省人事，他的朋友站在一旁不知所措。不久之後，醉倒男子的父親趕來現場，父親詢問狀況，發現兒子「斷片」太醉，無法行走。

父親為了救兒子返家，先將兒子身上沾有嘔吐物的衣服脫下，隨後父親在當街脫下自己的襯衫與背心，並將背心穿在兒子身上，自己再穿上襯衫；父親隨後向一旁商家要了許多個塑膠袋，再將塑膠袋打結做成塑膠繩。

父親最後將兒子攙扶到機車旁，先讓兒子坐上機車，自己再坐在機車前座，並將方才做好的塑膠繩拿出來，將兒子與自己綁住，避免酒醉兒子從機車上跌落。

警方說，雖然這位父親有用塑膠繩綁住兒子避免他從機車上跌落，但並不建議民眾這樣做，最好的方式還是叫計程車前來搭載，才可避免危險發生。

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