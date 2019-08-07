網路誆賣「天堂Ⅱ」序號與外掛賺3千 和解不履約重判2年

2019-08-07 21:57

〔記者張文川／台北報導〕台北市男子劉劮恩去年8月在個人臉書公開販售網路遊戲「天堂Ⅱ革命」的序號和外掛輔助程式，收到2名網友各匯1500元後卻沒消沒息，挨告詐欺；台北地院審理時，劉同意賠償2人各5000元達成和解，卻未在期限前付錢，法官今依「以網路對公眾散布而詐欺取財」罪，將劉判刑2年，不可易科罰金，須入獄。可上訴。

刑法339條之4詐欺罪的加重條款規定，以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具散布而犯者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，比普通詐欺的5年以下刑度嚴重不少，劉男在臉書散布消息詐財，符合加重要件，因此重判。

判決指出，劉男去年8月在臉書張貼公開貼文，謊稱要販賣「天堂Ⅱ革命」序號與輔助程式，林姓、余姓私訊劉男取得帳號後，各自匯了1500元到劉男向周姓友人借用的銀行帳戶內。

但劉男收錢後卻不辦事，沒將序號和程式交給2位買家，2男發現受騙而報警，警方循線查出是劉男所為，將他送辦；台北地檢署依網路詐欺取財罪嫌起訴劉男。

台北地院審理初期，劉男與2名被害人達成和解，同意賠償2人各5000元，但直到今年7月27日付款的最後期限，劉男都沒付錢，再次欺騙2男的感情。

法官認為劉男下值青壯卻不思以正途賺取財物，和解未履行，無法獲得被害人諒解，因此不予減刑，考量他全盤認罪，將2件詐欺罪各判刑1年2月，合併應執行2年刑期，並沒收不法所得。

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