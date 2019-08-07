PO光頭佬對酒女揩油照影射蘇揆 韓粉到案說明

2019-08-07 18:59

〔記者邱俊福／台北報導〕五十四歲陳姓韓粉，上月底在個人臉書PO了一張禿頭男子對酒女上下其手的舊照片與行政院長蘇貞昌受訪的電視畫面，影射蘇揆言行不一致，經民眾向刑事局檢舉後，刑事局偵二大隊第一隊依規定受理，今通知陳某到案說明，訊後將移管轄地台北市警局依社會秩序維護法函送台北地院簡易庭裁處。

警方調查，該張舊照片在今年一月份就有人PO網，直指照片內的禿頭男子是行政院長蘇貞昌，當時剛接任閣揆的蘇貞昌，為此還特地在臉書發文表示，一接閣揆就看到網路上有人在毀謗他，發假消息說他抱小姐，讓他搞笑要請網友幫忙向老婆詹秀齡澄清，還強調「唯一支持詹秀齡」。

上月卅日，陳某聲稱看到蘇揆接受記者訪問，稱韓國瑜有江湖味和酒味，便攫取這張網路的舊照片，以及蘇揆接受訪問的電視畫面，PO在臉書，並PO文指「這個光頭蘇一直說韓先生講話江湖味，開口就是酒味！但還沒有人看過一張韓先生不得體的相片，是吧！」，並指「這張相片，這個光頭佬，熟門熟路，右手抹胸，左手摸臀的到底是誰呢？....言行不一的爛傢伙！」。

隔日，刑事局接獲民眾報案，經追查，今天通知陳某到案說明，而陳某於接獲警方到案通知書後，便將通知書PO在臉書，也解釋自己用了另一個「光頭佬」對酒醉女子上下其手，手腳不乾淨，來反諷說明他們的人，手腳也真的不乾淨，還有照片流出。

陳某並強調，自己明明是在敘述「兩件事實」，竟可以用「網路謠言」偵辦，以此表達不滿。

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