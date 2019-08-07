偷走金門古墓石獅！2嫌心神不寧搬回 鬼月被逮

2019-08-07 17:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家級古蹟「陳健墓」旁1隻近100公斤的石獅遭竊，引起民間及文資單位重視，金門警方專案小組今天宣布破案，李姓、王姓兩名竊嫌疑於偷走石獅後心神不寧，主動將石獅搬回墓園入口處，警方循線將兩嫌逮捕，全案依觸犯刑法竊盜罪及文化資產保存法罪嫌移送金門地檢署偵辦。

「陳健墓」是金門明朝進士陳健的衣冠塚，興建於距今463年前，保有金門最完整的明代文官墓型制，2000年重修後依文化資產保存法列為國定古蹟，座落於金沙鎮東珩村郊，平時人煙不多。

巧合的是，金門縣前文化局長呂坤和為準備下學期在金門大學任教的課程，8月3日專程到陳健墓蒐集資料，一眼發現陳健墓左側石獅不翼而飛，右側石獅稍有移動跡象，他說，「獅子很重，1個人絕對抱不動」。

呂坤和通知金門縣文資委員、金門大學建築系教授曾逸仁，轉知陳健墓管理單位的陽翟陳氏宗親會理事長陳偉陽，向轄區金湖分局報案並趕赴現場查看；這起地區罕見的國家級古墓竊案，引起縣警局長張國雄高度重視，責成金湖分局與縣警局刑警大隊成立專案小組。

金湖分局副分局長楊智銘說，金大文化研究團隊在7月24日曾到陳健墓拍照，確定當時石獅還在，警方據此縮小查察範圍，5日再到現場履勘，發現遭竊的石獅被棄置於墓園入口處，進一步過濾路口監視器，6日將兩嫌傳喚到案，確定石獅是李、王兩嫌所竊，竊走後擔心東窗事發，心神不寧，趁四下無人將石獅送回墓園入口處即離開，警方將全案移送地檢署偵辦。

得知警方迅速破案，陳健墓所在的金沙鎮光前里里長黃文成陪同陳偉陽、耆老陳朝來等人到金湖分局認領石獅，感謝警方積極辦案，他們說，10日會將石獅子安奉回古墓原位，縣議會副議長周子傑聞訊也趕到警局慰問員警辛勞。

黃文成說，石獅雖是古墓2000年重修後仿明代的復刻版，但每隻也有將近100公斤重，能在這麼短時間失而復得，「是神明顯靈」，他也說明，兩竊嫌並非正在墓地附近施工的工人，外界不要誤會。

陳朝來得知竊嫌抓到了，氣得直呼「可惡」，認為警方應該公布竊嫌身分，讓竊嫌知道羞恥。陳偉陽說，建議文資單位在全縣古蹟，添置監視防盜系統，確保歷史文物不要再讓宵小有覬覦的機會。

縣文化局文化資產科科長郭朝暉說，古墓的建置有一定的風水規制，也有相關禁忌，偷走墓旁的石獅就是盜墓行為。古墓石獅遭竊，坊間有人訝異「連這也敢偷？」破案消息傳出，也有人說，能在農曆七月快速破案，似乎冥冥中自有安排。

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