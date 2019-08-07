網紅團體「在不瘋狂就等死」、「含羞草日記」 攜手拍片反詐、反毒

2019-08-07 20:23

〔記者邱俊福／台北報導〕擁有百萬粉絲的網紅團體「在不瘋狂就等死」、「含羞草日記」，公益參與警政署與役政署「108年青春專案宣導活動」，在反毒、反詐宣導影片中熱情演出，當中團員本燙、古拉飾演「假援交」遭詐被害人，有許多逗趣的對話與表演，令人記憶深刻，今天在私立育達高職大禮堂舉辦活動首映會，由內政部部長徐國勇主持，共邀青年學子培養正當休閒興趣，遠離詐騙及毒害。

這支反詐影片，由警政署刑事局宣導團隊發揮創意結合目前常見的「假援交」及「遊戲點數支付」詐騙手法，力邀網紅團體「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」演出，劇情闡述團員本燙及古拉上網找援交，遇上假援交妹（貝可儀飾）要求以遊戲點數支付訂金，待本燙購買遊戲點數後仍未見對方出現，卻接到自稱黑道分子（碰趴飾）恐嚇，心生畏懼卻礙於面子打算繼續支付遊戲點數款項，直到古拉驚覺遇上詐騙並趕緊報警，才在警方勸說後了解遇上假援交真詐騙。

另支反毒影片則針對當今崛起的新興毒品，透過飾演學生的團員星培接觸了新興毒品，出現行為異常、神色萎靡狀態，在班上同學八八烙及草爺看到社區安居專案海報驚覺事態嚴重，並趕往星培家中查看，看到倒臥且神色痛苦的星培，雙雙無助下報警求助。

而役政署為了反毒，培訓同為青年的替代役役男，成為反毒尖兵，並甄選具表演專長的役男成立「替代役公益大使團」，深入校園及社區各角落宣導，今天也以活潑生動的百老匯方式演出「役氣飛揚」，呼籲青年朋友勇敢拒毒，遠離毒品。

同時，活動現場有私立育達高職表演藝術科學生組成Sweetie女團表演開場熱舞，並安排活動節目後攤位瀏覽，展示毒品仿真模型、氣味體驗裝置、警察除暴特勤應勤裝備、警用防爆設備、體驗指紋鑑識拼圖捺印及役政署互動小遊戲文宣品發送，期運用多元宣導方式，將反詐、反毒觀念深入青少年族群，帶給下一代一個安心成長的環境。

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