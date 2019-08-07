網紅團體「在不瘋狂就等死」、「含羞草日記」 攜手拍片反詐、反毒

〔記者邱俊福／台北報導〕擁有百萬粉絲的網紅團體「在不瘋狂就等死」、「含羞草日記」，公益參與警政署與役政署「108年青春專案宣導活動」，在反毒、反詐宣導影片中熱情演出，當中團員本燙、古拉飾演「假援交」遭詐被害人，有許多逗趣的對話與表演，令人記憶深刻，今天在私立育達高職大禮堂舉辦活動首映會，由內政部部長徐國勇主持，共邀青年學子培養正當休閒興趣，遠離詐騙及毒害。
這支反詐影片，由警政署刑事局宣導團隊發揮創意結合目前常見的「假援交」及「遊戲點數支付」詐騙手法，力邀網紅團體「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」演出，劇情闡述團員本燙及古拉上網找援交，遇上假援交妹（貝可儀飾）要求以遊戲點數支付訂金，待本燙購買遊戲點數後仍未見對方出現，卻接到自稱黑道分子（碰趴飾）恐嚇，心生畏懼卻礙於面子打算繼續支付遊戲點數款項，直到古拉驚覺遇上詐騙並趕緊報警，才在警方勸說後了解遇上假援交真詐騙。
另支反毒影片則針對當今崛起的新興毒品，透過飾演學生的團員星培接觸了新興毒品，出現行為異常、神色萎靡狀態，在班上同學八八烙及草爺看到社區安居專案海報驚覺事態嚴重，並趕往星培家中查看，看到倒臥且神色痛苦的星培，雙雙無助下報警求助。
而役政署為了反毒，培訓同為青年的替代役役男，成為反毒尖兵，並甄選具表演專長的役男成立「替代役公益大使團」，深入校園及社區各角落宣導，今天也以活潑生動的百老匯方式演出「役氣飛揚」，呼籲青年朋友勇敢拒毒，遠離毒品。
同時，活動現場有私立育達高職表演藝術科學生組成Sweetie女團表演開場熱舞，並安排活動節目後攤位瀏覽，展示毒品仿真模型、氣味體驗裝置、警察除暴特勤應勤裝備、警用防爆設備、體驗指紋鑑識拼圖捺印及役政署互動小遊戲文宣品發送，期運用多元宣導方式，將反詐、反毒觀念深入青少年族群，帶給下一代一個安心成長的環境。
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內政部部長徐國勇今在私立育達高職大禮堂舉辦擁有百萬粉絲的網紅團體「在不瘋狂就等死」、「含羞草日記」，公益參與警政署與役政署反毒、反詐宣導影片首映會。（記者邱俊福翻攝）
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私立育達高職表演藝術科學生組成Sweetie女團表演開場熱舞。（記者邱俊福攝）