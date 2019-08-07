猜猜我是誰？與老友玩笑開過頭 頭頸受傷被判賠

2019-08-07 15:42

〔記者王俊忠／台南報導〕去年2月間，1名楊姓男子在雜貨店巧遇彭姓老友，楊從後方將左手肘放在彭左肩上，並用左手掌抓住彭頭頂，用力壓住頭部和頸部，要彭「猜猜我是誰？」，但這玩笑開過頭，涉造成彭頸部扭傷、下背挫傷等，怒提傷害告訴與民事賠償。楊被判拘役50天，得易科罰金；民事部分，二審判醫藥與精神慰撫金賠償10萬2百元，全案確定，不得上訴。

判決指出，楊男（60歲）於去年2月16日下午3點多，在台南市永康區1家雜貨店，巧遇舊識友人彭某（64歲），楊從彭的背後把左手肘放在彭的左肩上方，並用左手掌抓住彭頭頂處壓制頭部，使彭的頭頸部無法轉動察看是何人在其後方？造成彭頭、頸部受到壓制有頸扭傷、下背挫傷及頸部關節、韌帶扭傷。彭報警法辦楊男。刑事部分，一審法官依過失傷害罪判楊拘役50天、得易科罰金確定。

民事部分，彭主張他受傷後無法工作，須長期治療復健，以他64歲年紀，可能終身無法復原。除一審判楊賠償10萬200元外，楊應再賠償祖傳秘方醫療費用和不能工作損失39萬9800元。

楊上訴說，他用手壓彭頭、頸部，只是和彭開玩笑，彭還回頭笑得很開心，沒想到過兩天，彭聲稱無法工作並對他提告，他精神也很痛苦，一審判他賠精神慰撫金8萬元過高，應減為4萬元。

台南高分院法官認為，一審法官認事用法並無不當，駁回兩人上訴，判楊要賠彭醫藥費2萬2百元、精神慰撫金8萬元，合計賠償10萬2百元。

安南醫院骨科醫師方啟榮說，因個案年紀大，很可能有骨質疏鬆問題，或是本身脊椎有壓迫性骨折問題，如果突然用力將頸部與頭部往下壓，可能造成頸部受傷，類似頸部傷害以復健治療為主，輕微者做適當按摩熱敷可達到治療效果，不過如果有傷及神經或骨折的話，可能需要動手術治療。

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