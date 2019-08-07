「葉門將軍」甜言示愛 熟女陷情網險失23萬

2019-08-07 15:38

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣50歲巫姓女子透過通訊軟體LINE認識一名自稱葉門擔任將軍的男子，這名「葉門將軍」不斷對巫女噓寒問暖，甜言蜜語哄得巫女心花怒放，近日「葉門將軍」誆稱因當地政府規定領退休金須先付23萬元，向巫女借錢，巫女不疑有他立即趕赴郵局匯款，但行員察覺有異，立即報警聯手勸阻，才保住巫女的辛苦錢。

竹南警方表示，昨日接獲竹南郵局曾姓行員報案，稱有民眾持23萬9100元欲匯款至香港中國銀行，察覺有異，警員楊翊珊、林榜鴻立即趕往現場了解。

據巫女聲稱，近期在網路上結交一名自稱在葉門擔任將軍職務的男網友，兩人言談互動親密，「葉門將軍」時常將「寶貝」掛在嘴邊，無微不至的問候讓巫女不自覺陷入情網之中。

而「葉門將軍」最近向巫女聲稱，因葉門政府規定領取退休金前須先支付7550元美金，金額龐大自己無法支付，希望巫女能幫忙，一往情深的巫女不疑有他，立即帶著新台幣23萬9100元到郵局要匯款，但行員察覺有異，與警方聯手勸阻，才讓巫女打消匯款念頭，但巫女仍堅信「葉門將軍」的存在，表示仍會與對方保持聯絡。

適逢情人節，竹南分局長張文川今向竹南郵局頒發感謝狀，並藉此呼籲民眾秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的甜言蜜語沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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