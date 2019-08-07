失聯友加臉書 婦沒戒心險被騙走7千美金

2019-08-07 14:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市49歲羅姓婦人日前在臉書、遇到多年不見的朋友主動加好友，雙方交談一段時日，對方開口要借7千元美金（折合台幣21萬餘元），羅婦不疑到銀行臨櫃欲匯款，行員認有異通報警方，員警到場多方勸阻，並拿出過往詐騙案例舉證，婦人才驚覺受騙，打消匯款念頭。

羅婦當時前往南港區中國信託商業銀行，欲匯款7千美元到海外帳戶，並稱是移居海外且久未連絡的友人日前在臉書主動加好友，失聯已久的兩人在網路上相談甚歡，後好友告知最近因遭遇變故，急需資金周轉，羅婦念及往日情誼，立刻到銀行匯款救急。

機警的行員察覺羅婦可能遭詐，立刻通報南港分局員警到場協助攔阻，南港派出所警員管大富及林佳瑩趕到銀行，見羅婦對於行員的勸說仍半信半疑，趕緊拿出手機搜尋「失聯同學突然加FB好友借錢」、「假美軍戰地軍官戀愛詐騙」等透過臉書詐騙的新聞報導，告知類似案例都是歹徒透過臉書與被害人裝熟並取得信任後，再佯稱因故急需用錢，誘騙被害人將金錢匯至海外帳戶。

員警更提醒羅姓婦人是否有透過電話或其他管道與好友本人取得聯繫，或向共同的朋友查證該名友人是否真的移居海外？婦人才驚覺歹徒騙術破綻百出，但都因為自己一時疏忽沒有查證而險些受騙。

南港分局長吳慶鴻也親赴銀行致贈感謝狀及紀念品，感謝行員熱心機警保住民眾血汗錢，並呼籲民眾若遇網友借錢或投資，務必要提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免「賠了錢又傷感情」，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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