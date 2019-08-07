幼嬰傷滿臉血警車開道速就醫 廚師父這麼做表謝意

2019-08-07 13:52

〔記者王俊忠／台南報導〕6日傍晚6時許，台南上空下著大雨，1名30歲黃姓女子慌張跑進南市警六分局金華派出所求助說，她10個月大的女兒不慎從嬰兒車跌落受傷，需緊急送醫，請警方協助開道送醫。員警駕駛巡邏車沿路開警示燈與蜂鳴器在前方引導，約7分鐘就抵達成大醫院，女嬰經治療後無大礙，身為壽司職人的女嬰父親事後親做壽司送到金華所感謝員警。

6日下午台南下起傾盆大雨，當時正值下班交通尖峰時段，車流量大，傍晚6時許，1名開車的黃姓女子停車後慌張地跑進金華派出所說，她10個月大的女嬰不慎從嬰兒車上摔落，下巴和口腔都是血，受傷女嬰由外婆抱著，她開車送醫，擔心路上紅燈多，延誤到醫院的時間，請警方幫忙開道送醫。

在金華路、健康路口的交通崗員警孫偉翔立即以無線電通知巡邏警網黃昱翔、楊東穎駕駛巡邏車協助女子座車開道前進，原本需耗時20分鐘的5公里路程，約7分鐘就抵達成醫，女嬰治療後已無大礙。

據了解，女嬰的父親莊男是1名壽司職人，他為答謝警方熱心助人，大方分享手藝，特別自製兩盒壽司送到金華所與員警分享、表達謝意。警方表示，為民服務是警方應做的事，請莊男不必這麼客氣，但因莊男是自製壽司又很盛情，如拒絕，可能讓對方覺得警方不近人情，只好讓同仁分享女嬰父親的好意及好手藝。

莊男說，女嬰是他的第1個小孩，備加疼愛、珍惜，看到女兒受傷、滿臉鮮血，相當焦急不捨。今年8月8日是他當父親的第一個父親節，他知道很多員警因為輪班，父親節當晚無法回家過節吃飯，所以他特別製作兩盒壽司答謝員警，也要祝福員警們父親節快樂。

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