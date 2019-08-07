夫1年只回家3次持續10年 元配查戶籍才發現夫偷情

2019-08-07 13:41

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓女子與黃姓丈夫結婚20多年，卻有10多年時間，丈夫1年只回家3次，直到去年間，2人之子在臉書發現老爸疑似與賴姓女子交往，吳女獲知後調閱丈夫的戶籍謄本，發現賴女替他生下一子，氣炸求償，2人的婚姻也在今年正式畫下句點；新北地院審理後亦判決黃男及賴女賠償元配50萬元。

吳女提訴主張，她跟黃男在1996年間結婚後，育有2子，後來，丈夫態度逐漸冷淡，甚至以工作為由，搬到工廠居住，僅重大節日回家，一年大約只回家3次，這種狀況延續10餘年，她曾懷疑有婚外情並為此質問，遭丈夫否認，她苦無證據，最後不了了之。

去年9月，2人之子在臉書上發現老爸竟與賴姓女子出遊，舉止親密，她獲知後在朋友建議下，向戶政事務所調閱丈夫的戶籍謄本，才發現賴女替他產下一子，且丈夫早在2003年間認領為三男，因此求償80萬元。

黃男抗辯，他與妻子2天一小吵、3天一大吵，導致他與家人長期精神痛苦，才離家出走，搬到工廠居住；他雖在10多年前與賴女發生婚外情，但賴女產子後發現他有婚姻，氣憤提出分手，2人之所以出遊是為了顧及小孩感受，給予父親關愛，並非有不正常往來，且本案請求權已罹於時效。

法官則判定，黃、賴人從2003年交往起算，至黃男與吳女離婚時，均持續不當交往，但2009年前的損害賠償請求權，已罹於時效而消滅，不過，2人從2009年後至與吳女離婚前，仍有不正常交往，判賠償50萬元，可上訴。

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