餐廳老闆行賄海巡求包庇走私 判刑定讞

2019-08-07 12:59

〔記者張文川／台北報導〕走私香菸利益驚人，讓台東市一家陳姓餐廳老闆鋌而走險，4年前試圖替高雄黃姓私菸商打通關節，找上海巡署東巡局金姓組員，開價每次從菲律賓走私一船至少1000箱私菸，就給金男30萬至40萬元酬勞，請他配合包庇掩護放水，但金組員沒有答應；花蓮高分院二審依違背職務行求賄賂罪，將陳男判刑1年8月，併科罰金20萬元、褫奪公權2年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，由於高雄海巡抓很嚴，黃姓私菸商2015年尋求另闢管道從台東大武海岸走私香菸，找陳清江幫忙通關，陳透過台東縣警局李姓偵查佐引介，介紹東巡局金姓組員，安排2度見面，第2次見面時，由黃男與金獨自在包廂密談，黃男開價30至40萬元，金未置可否。

之後都是由陳清江與金聯繫，還問「你要不要先拿（錢）？」但金男都覺得「這樣不好」而未應允。

李姓偵查佐的弟弟也是海巡員，但他不想讓弟弟捲入，卻又因有李向陳男借錢周轉，才幫忙介紹金給陳認識，李曾在車上私下向金說「陳老闆這個人你要小心點」，使金男更加謹慎而不願答應包庇走私。

廉政署南區調查組從監聽資料獲得此情報，報請台東地檢署檢察官指揮偵辦，檢方依行賄罪起訴陳男；另案偵辦黃姓菸商，以及曾參與餐廳密謀、負責走私接駁的郭姓船員。

法院審理時，陳男辯稱只是介紹金和朋友認識，他們在談論走私香菸、開價時，他都不在場，不知實際內容。但法官不採信，認定他因友人拜託而加入走私香菸計畫，2次以提供金錢方式行求賄賂公務人員，危害情節嚴重，犯後未見悔悟，判刑1年8月；最高法院今駁回上訴，全案定讞，陳須入獄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法