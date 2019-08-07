疑因家庭財務糾紛 頭城中國籍配偶遭丈夫砍死

2019-08-07 12:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城武營地區傳出殺妻案！今天凌晨1點多，46歲的王姓中國籍配偶，被18歲女兒發現，身中數10刀，倒臥在房間門口，女兒報案後，警方趕到現場，鎖定王女61歲呂姓丈夫涉有重嫌，且已逃往桃園市，於清晨5點前往逮人；據呂男鄰居指出，夫妻倆平常感情本就不睦，時常發生爭吵，昨天凌晨吵得最兇，引發不少鄰居圍觀；據了解，呂男殺妻導火線，疑似是因家裡的財物糾紛。

據了解，呂男有毒品前科；王女從2015年起，就被社會處通報為家暴高風險家庭，平日經營檳榔攤，夫妻倆育有2名女兒，一家人與呂男的父親同住，三代同堂；今天凌晨，呂男與妻子發生嚴重爭吵，驚動附近熟睡的鄰居，不久，鄰居就發現警車趕到現場。

據了解，今天凌晨約1點，夫妻倆的大女兒下班回家，竟發現母親身中數10刀，倒臥在2樓臥室門口，房內都是血跡，立即通報消防局到場處理，送醫後王女仍宣告不治。

警方趕到案發現場，調查發現王女丈夫呂男涉有重嫌，且人已經逃往桃園市，於清晨5點，在桃園市逮捕正在市區遊蕩的呂男，並帶回偵訊。

據了解，呂男因為中風，平日行動不便，平日常吃妻子的醋，兩人時常發生爭吵，但很少讓左右鄰居知道；據鄰居表示，呂男脾氣本就不好，常常會動手打王女的友人，今凌晨夫妻倆發生最嚴重的爭吵，驚動左右鄰居，不久就看到警車。

警方指出，正在偵訊涉案呂男，全案將以殺人罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

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