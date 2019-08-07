才服藥急衝出門助友 義氣男反被警出手相救

2019-08-07 12:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子前晚接到友人求援電話二話不說急衝出門，但他忘了才剛服用抗憂鬱藥物，騎車途中因藥物副作用發作晃來晃去差點路倒，險象環生，警方巡經見狀一度以為是醉漢酒後騎車上前關心，得知原委馬上攙扶到路旁並通報救護車送醫救護，讓虛弱陳男十分感謝員警即時出手相救，化險為夷。

台中市第二分局文正派出所巡佐洪啟松、警員陳柏丞，前晚十一點多巡經北區公園路與原子街口時，突然發現前方40歲陳男騎車重心不穩，晃來晃去，一度以為是酒後騎車立即尾隨時，發現陳男眼神恍惚、面容憔悴難看，還不斷用手摀頭露出痛苦神情，似乎快要昏倒 。

警方見狀立即攔下陳男，這才驚見他直冒冷汗、雙眼無神，經詢問得知，原來陳男長期患有精神方面疾病，所以持續服用抗憂鬱等相關藥物治療，平時服完藥會立刻就寢休息，但因為剛接到友人來電急需幫助，一時心急疏忽醫生特別囑咐服完藥會有暈眩不適等副作用。

也因藥物副作用導致陳男騎機車時險象環生，還好遇到員警主動關心，立刻將陳男攙扶到路邊休息，並且通報119前來救護送醫，陳男表示，副作用一發作讓他死命振作精神也沒辦法，如果不是員警出手相救，實在無法想像後果，萬分感謝員警的幫忙與協助。

警方則呼籲民眾，駕駛動力交通工具前，請再三確認自己的身體狀況，除服藥後也「絕不疲勞駕駛」，如民眾見他人狀況有異，請不吝出手幫忙或通報警方，多一份用心讓社會更溫暖。

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