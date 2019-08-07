驚！300坪閒置廠房出租 搖身一變「廢棄物大拼盤」！

2019-08-07 12:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見「先租後棄」的廢棄物慘案！

彰化縣議員莊陞漢接獲陳情，陳姓民眾在和美鎮有間300坪閒置廠房，今年初經由仲介牽線出租，沒想到，整座鐵皮廠房內部，被堆滿數百公噸的廢棄物，陳姓民眾要求仲介聯絡承租者來處理，卻一再敷衍，又避不見面，讓陳姓民眾頭痛到手足無措。

彰化縣環保局稽查科長林三能，今天與稽查人員一同前往了解；林三能表示，現場可以看到有各式廢棄物，數十桶的廢有機溶劑，還有集塵灰、一般廢棄物與事業廢棄物，其中包括拆下的建築裝潢廢棄物，也有防水布、透氣布的廢料。

林三能強調，雖然地主也是受災戶，但仍有管理土地的責任，將與檢警共同合作，糾出非法棄置廢棄物的源頭。

莊陞漢則強調，地主透過仲介出租閒置廠房，卻成為丟置廢棄物的受害者，他懷疑這是集團式犯案手法，採用「先租後棄」模式，把私人土地當作丟置點，希望能夠全力追出源頭，不要讓彰化縣成為非法丟置廢棄物的天堂。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法