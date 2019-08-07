獨家》私菸案濫觴！馬政府久安專案「機邊交貨」3貨櫃曝光

2019-08-07 12:05

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，據華航被扣案的內部檔案顯示，3年多前的「久安專案」，因違反海關及機坪作業管理規定，開啟「機邊交貨」點交模式，成為特勤載運私菸的濫觴；據悉，該次專案華航所售出的免稅菸，實際數目為3677條，菸品訂單共4筆，分3個以「AKE」代號開頭的貨櫃，存放於華航保稅倉庫中，全數未上機。

馬政府時期的「久安專案」，當時也是由華航空品處負責專機免稅品預購業務，裝載機上販售免稅品的貨櫃，共有4個貨櫃上機；除此之外，該次專案也有預購免稅菸品的福利，總計預購61箱、總數3677條的免稅菸，被分成4張預購訂單下訂後，分批裝載進3個貨櫃，存放在華航保稅倉庫裡，全數未上機，直到專機返國才於機邊交貨點收。

據了解，該次專案存放61箱菸品且未上機的3個貨櫃，代號都是「AKE」開頭，編號分別是「66732」、「66429」，以及「66430」；至於4張菸品預購訂單的編號，則以代號「PONO」開頭，編號分別是「322528」、「322490」、「322495」，以及「322527」，相關貨櫃編號及預購編號，檢調均已知悉。針對私菸案相關案情，北檢則表示，偵查不公開。

「久安專案」之所以受關注，主因為比該專案更早1年的「固平專案」、「久揚專案」，甚至之前的所有出訪專案，預購免稅菸品的貨櫃，都會運上機裝載於飛機腹艙，但自「久安專案」開始，之後歷次出訪專案，大批預購的免稅菸品就改採「機邊交貨」模式，等回國後再點交取貨，不運上專機。

據悉，華航在2015年11月的「固平專案」中，實際僅賣出免稅菸品886條，菸品數量並無異狀，至於2015年7月的「久揚專案」，華航則售出2973條菸，當時預購免稅菸的訂單共有3張，菸品共54箱，全放在2個貨櫃中，並運送上專機，交貨方式並無異常。

「久安專案」時期，華航自有的保稅倉庫仍有運作，存放專機預購菸品的3個貨櫃，存放於保稅倉庫中，同年底華航結束自有保稅倉庫的運作，機上侍應品及免稅品等整備業務，改由華航旗下的華膳空廚接手；因此，此次爆發私菸風波的「自由民主之旅」，事先預訂的菸品才會存放於華膳空廚的保稅倉庫中。

檢方為釐清保稅倉庫的督管及查緝作業如何執行，曾赴位於桃園的台北關，以證人身分直接偵訊5名海關人員；據悉，依「保稅貨物進出保稅倉庫押運加封作業要點」第4條規定，包括洋菸、酒等保稅貨物申請進出保稅倉庫時，雖應派員監視、加封，但該項規定第2點卻有但書，即航空公司專用的保稅倉庫得免押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法