中年大叔誘騙國中女學生上床 臨陣罷手仍要坐牢

2019-08-07 11:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市43歲黃姓男子去年4月間，假冒陳姓女子之名，在臉書上認識想打工的15歲國中女學生小芳，他一人飾演兩個角色，雙方約會面時，小芳還穿著國中運動服，黃男卻把小芳載到汽車旅館，先與小芳共浴後，想再跟小芳發生性關係，但小芳卻不願意，還起身穿上衣服，黃男只好作罷，給小芳1000元後「放生」，法院審理時，黃男坦承犯行，台中地院依與年滿14歲、未滿16歲少女性交未遂罪，判處他徒刑6月，法官考量他曾犯下酒駕，不到2年又再犯此案，不給他易科罰金，得入獄反省。

判決書指出，黃男去年3月間，盜用陳姓女子名字與照片，在臉書上結識想要打工的國中女學生小芳（化名、15歲），他自稱是陳姓女經理，詢問小芳有無男友？為何想打工？跟男友感情發展程度？小芳答覆說，她缺錢，跟男友僅有摟抱，黃男瞎掰說，他會請公司派人去接小芳，雙方約在中市大里區一間超商見面。

黃男與小芳見面時，自稱是「公司派來的人」，當時小芳穿著國中學校的運動服，他把小芳載到附近汽車旅館，進入摩鐵大門時，還用自己的衣服，遮擋住小芳運動服上的國中學校名稱，避免被摩鐵人員發現是國中生。

兩人進入房間後，黃男脫去小芳衣服，兩人先共浴，不料，共浴後黃男撫摸小芳，想要發生性關係，小芳卻不願意，還自行從床上起身穿衣服，黃男只能放棄，他拿1000元給小芳，之後載小芳離去，卻沒想到小芳轉告父母親報警。

台中地院審理時，黃男坦承犯行，台中地院認為他盜用陳女姓名照片，觸犯偽造文書罪判刑3月，可易科罰金9萬元，與小芳發生性關係未果，則是觸犯與年滿14歲、未滿16歲少女性交未遂罪，判刑6月，黃男雖已經賠償小芳及母親，獲得對方原諒，但黃男在此案前2年（2016年），才因酒駕觸犯公共危險罪判刑3月，僅約兩年又再犯刑案，顯示黃男對刑罰的反應力薄弱，不給他易科罰金，必須入獄反省，可以上訴。

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