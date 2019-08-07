班主任帶已婚女師上摩鐵挨告 微信內容有點羞

2019-08-07 11:43

〔記者溫于德／台北報導〕補習班林姓班主任被控帶已婚丁姓女老師上摩鐵，丁女還傳微信要求班主任「來陪我睡」，事後遭丁女丈夫索賠；但班主任否認不軌，辯稱微信帳號遭人偽造。士林地院審理後認定般主任持有微信帳號，且內容提到「睡」、「抱」、「愛」等字眼，並呈現男女擁吻畫面貼圖，因此判賠30萬元，可上訴。

丈夫主張，丁姓妻子自去年2月起與班主任交往，2人除了在補習班內拍攝曖昧照片，同年6月更前往摩鐵性交，19至21日則以微信軟體相互傳送包括：「好想抱你」、「陪我睡」、「愛你」等訊息，害夫妻當月27日協議離婚，怒向班主任提告求償200萬元。

但班主任否認持有微信帳號，或在摩鐵與丁女上床，且丈夫依據摩鐵發票對他提起刑事告訴，也獲不起訴確定；此外，丁女家庭不合許久，丈夫憤而將情緒發洩在補習班，已造成困擾。

法院審理後認為，丈夫雖持發票主張妻子與班主任在摩鐵內性交，但僅能認定妻子持有發票，無法推論2人進旅館性交；另丈夫雖又提出補習班合照，欲證明2人不軌，但照片呈現班主任站在辦公桌旁咧嘴而笑，或丁女自拍半側臉，或其中一人微掀衣服露出腰際小面積皮膚等，皆無任何男女曖昧畫面。

不過法院觀察微信訊息發現，2人互傳包括「睡」、「抱」、「愛」等字眼，且穿插男女擁抱、親吻、愛心畫面貼圖，認定與性交、同居或肢體接觸相關，屬於專屬配偶間所用，可見班主任與丁女互動已超出男女交往分際，因此判班主任應賠償30萬元。

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