烏龍劫匪半夜持刀劫財 只搶到數捆「熱感應紙」...

2019-08-07 11:35

〔記者黃建華／高雄報導〕前鎮區一處台糖加油站，今年5月3日凌晨3點遭2名分持菜刀、鋁棒的惡煞侵入，砍殺鄂姓、羅姓2員工洗劫收銀台財物，混亂中歹徒誤將數捆熱感應紙誤當鈔票劫走，卻遭受傷的鄂、羅2人持滅火器反擊，21歲的王男與16歲蘇姓少年遭趕抵員警制伏，高雄地檢署近日偵結，將王男依強盜未遂罪嫌起訴。蘇姓少年則另由高雄少家法院審理。

檢方起訴指出，21歲的王男因缺錢花用，今年5月3日凌晨3點騎機車夥同16歲的蘇姓少年，分持菜刀、鋁棒闖入前鎮區一處台糖加油站，趁半夜人煙稀少，入侵加油區的收銀台搜刮財物。鄂姓女加油員發現欲制止，遭王姓男子持菜刀揮舞砍傷，蘇姓少年從收銀台抽屜內拿取財物時，誤將3捆及1條外觀由黑色塑膠袋包裝的熱感應紙當成成捆鈔票拿走放入包包。

另一方面，鄂姓女加油員被砍傷時呼救，人在廁所的羅姓男店長聞聲衝出幫忙，也遭王男持菜刀揮砍3至4刀而前額、頭部撕裂傷一度倒地。不過，受傷的鄂、羅2人仍奮勇持滅火器噴灑王、蘇2嫌反擊，鄂女並報警，警方獲報趕抵逮捕王男與蘇姓少年，查扣犯案菜刀與鋁棒，並將犯嫌搶到的熱感應紙發還加油站。警方將王、蘇2人依強盜、殺人未遂等罪送辦。

其中，蘇姓少年移送高雄少家法院審理，王男則移送高雄地檢署偵辦，檢方偵查時，鄂、羅2被害人傷勢恢復良好，檢方認為傷勢輕微，不構成殺人未遂，且犯嫌與2被害人和解撤回傷害告訴。

檢方偵結，因此只將王男依加重強盜未遂罪嫌起訴。

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