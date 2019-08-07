國門弊案涉收賄數百萬 內政部施明德起訴求處重刑

2019-08-07 10:50

〔記者黃捷、錢利忠／台北報導〕檢廉偵辦內政部資訊中心主任施明德涉貪案，查出施於2009至2011年任移民署資訊組長期間，利用承辦多項採購案的機會，替特定廠商「量身打造」最有利標規格，並向廠商收取回扣。台北地檢署今偵結，依違反貪污治罪條例、政府採購法等罪起訴施、業者李奇申等22人及龍雲數位整合、和範2間公司，並建請法官對施從重量刑。

檢廉調查，施明德利用主導多起標案的機會，涉嫌圖利特定廠商並收回扣，至少有7件涉弊，其中包括金額逾7億7千萬的「陸客來台線上申請平台及入出國查驗系統」，以及5200萬元的「入出國查驗暨自動通關系統委外建置案」；施涉嫌向廠商收受數百萬元回扣，圖利廠商得標，再利用妻子、姊姊、姊夫、大嫂、岳母等多位親友的帳戶藏匿賄款、洗錢。

檢廉2017年11月第一波搜索行動約談施明德到案，檢察官複訊後諭令100萬元交保，經過1年多調查，今年4月發動第2波搜索，並對施及李奇申2人聲請羈押禁見獲准，其他涉嫌提供帳戶、協助洗錢的親友則獲交保。

據了解，施明德所涉弊案雖發生在馬政府時期，但2017年弊案爆發時，前內政部長葉俊榮卻沒立即做處理，直到去年7月徐國勇接任內政部長後，極重視部會官員的風紀，得知施明德在移民署資訊組長任內曾涉弊案，立即免去施明德的採購業務，並主動聯繫廉政署長朱家崎，全力配合檢廉單位清查，檢廉才在首波搜索行動過了1年半之後，再次掌握關鍵事證發動第2波搜索。（12:03更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法