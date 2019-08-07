機車「肉包鐵」 大叔戴工程帽、阿伯戴斗笠攏毋湯

2019-08-07 10:47

〔記者許國楨／台中報導〕機車肉包鐵，是否戴安全帽及正確戴法都攸關騎士人身安全，根據台中市警局統計，今年上半年因此造成的傷亡中，受傷人數雖下降，但死亡人數雖增加，顯示其間的關連重要性，為此提醒駕駛人連同乘客務必戴上安全帽及正確戴法，才能在發生交通事故時發揮最大保護效果。

市警局交通大隊指出，台灣機車密度高，許多家長也習慣用機車載送兒童，加上現逢暑假，青少年都會相約騎車出遊，雖隨交通安全觀念持續的宣導及警察強力執法，戴安全帽觀念普遍提升，仍有騎士及乘客心存僥倖未依規定配戴（如未扣緊），或未戴合格安全帽。

甚至貪一時方便，戴工程帽、斗笠等情形，使安全帽失去保護頭部安全功能導致傷亡，根據統計，台中市今年上半年騎車未戴安全帽造成3人死亡、64人受傷，較去年同期相較，死亡增加2人、受傷減少8人；另騎士雖有戴安全帽，但因未緊戴或其他因素，導致頭部受傷計167人，比去年同期減少40人。

只是受傷人數雖下降但死亡人數卻增加，顯示未依規定配戴安全帽，發生交通事故所造成的傷害仍不容輕忽，市警局也將依道路交通管理處罰條例第31條第6項「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人500元罰鍰」規定，持續落實執法。

交大大隊長林沐弘強調，年初至今中市發生數起因安全帽鬆脫，駕駛人頭部重創甚至傷重不治事故，呼籲騎車應緊戴安全帽，安全帽扣帶最好位置在下巴和喉嚨間，並留1-2指寬，騎乘時如有安全帽掀蓋應將其放下；另在選擇安全帽時，應有經濟部標準檢驗局檢驗合格標識，並建議2-3年就應汰換，才能在發生交通事故時發揮最大保護效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法