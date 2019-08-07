誤將2個月娃反鎖車內 警用裝備破窗尾蓋「破窗」救人

2019-08-07 10:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕天氣酷熱，在烈日下曝曬的車內溫度更是驚人！新竹縣一名婦人下車時不小心將2個月大的嬰兒，反鎖在百萬凌志轎車內，慌張地打110求助；當時，午後室外溫度高達攝氏35度，警消獲報趕赴現場，經母親同意，機警地用裝備「破窗尾蓋」自副駕駛座窗戶破窗救人，所幸嬰兒經消防救護人員檢視後，沒有受傷。

新竹縣政府警察局竹北分局表示，6日下午4點許接獲民眾報案，稱自己不小心將嬰兒反鎖在車內，六家派出所警員高禎廷、蔡文馨和實習生周展煌，到場發現，原來是媽媽將車子停在路邊停車格熄火後，下車先將後座嬰兒車從車內取出置於馬路上，但因為車鑰匙放置車內，車輛隨即自動將車門上鎖，嬰兒因此被反鎖在車子裡。

媽媽立刻撥打電話詢問鎖匠，但未能立即協助，見車子已經在太陽下曝曬了15分鐘，情況十分緊急；警方最後在媽媽的同意下，用員警隨身攜帶的裝備之一「破窗尾蓋」，自離嬰兒最遠的副駕駛座窗戶進行破窗，救出嬰兒。

竹北分局呼籲，炎炎夏日誤將孩童單獨留於車內，容易造成孩童脫水，進而休克、死亡，造成無法挽回的結果。

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