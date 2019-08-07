忙中出錯忘記機車停放位置 帥女警尋獲發還

2019-08-07 10:29

〔記者黃建華／高雄報導〕一名賴姓男子外出旅遊前把心愛的機車停在在美麗島捷運站外，卻因記錯停車位置，誤為愛車被竊，急得求助警方，中山路派出所女警林玉雯調閱監器確認賴男並未把車停在該處，結果於另一頭找到車，讓賴男尷尬不己。

新興分局中山路派出所警員林玉雯於日前晚11時許，接獲賴姓男子（29歲）報案，稱其3天前將機車停放在華南銀行前騎樓地，靠近美麗島捷運站一號出口處，就急著直接坐捷運到高雄火車站出遠門到外縣市旅遊，沒想到旅程結束，返回停車處就發現機車不見了。

他表示以往停放位置都是固定在這附近，他還有特別記得是停在華南銀行前的騎樓地，也在附近路口找尋約1小時仍遍尋不著機車，才到派出所報案請警方協尋。

女警仔細詢問賴男事發經過與停車前的行經路線，賴男皆能一五一十地敘述過程，讓人很難想像賴男忘記停放位置的可能性，女警調閱監視器卻發現這3天來都沒有重機經過的畫面。

女警研判賴男極有可能是記錯停放位置，遂動身在美麗島捷運站各個出口處沿線尋找，最後在距離派出所不到50公尺處的美麗島捷運站二號出口處發現重機。

賴男獲悉找到機車後，高興地問值班員警在哪找到的？在得知是中山一路的另一邊找到的，賴男頗為尷尬。

女警帶賴男到現場確認是否為遺失的機車，賴男見機車失而復得喜極而泣。

賴男後來向女警表示以前從來沒有這樣的尷尬經歷，第一次覺得記的很清楚卻完全記錯停車地點，很慶幸自己是忘記停車位置而不是遭竊，他向警方道謝並對記錯位置而勞師動眾覺得相當歉疚，也對女警機警、耐心地協助其尋回車輛感到倍感窩心。

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