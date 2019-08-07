2歲尿布娃深夜翹家探險 闖台灣大道公車站

2019-08-07 10:29

〔記者張軒哲／台中報導〕爸媽要顧好小寶貝！台中沙鹿一名2歲萌娃，凌晨1點多，竟趁著媽媽整理家務時，推開家門溜了出去。他身上只包著一件尿布，晃到家門外200公尺遠的台灣大道「晉江寮」公車站。所幸被夜歸民眾發現，連忙抱著他報案，清水警分局明秀派出所員警高振祐十萬火急返抵現場找到男童父親，才結束這場深夜驚魂記。

蔡姓民眾凌晨在沙鹿區台灣大道七段與東晉東路口的「晉江寮」公車站內，發現一名男童身上只包著一件尿布，趕緊向附近居民借了一件黑色T恤包住他，以免受涼，隨後就立刻駕車前往明秀派出所報案。

蔡男當天深夜是一手牽著自己的小孩，另一手抱著男童走進派出所報案，古道心腸令人敬佩。警員高振佑飛奔「晉江寮」公車站，所幸男童父親當時正好也在現場焦急尋找，警方便主動向前詢問，這才讓這名2歲萌娃得以重回父親的懷抱。

高振祐指出，本案有3個「還好」，才沒釀成憾事。「還好」拾獲人是古道心腸者，萬一是壞人不堪設想；「還好」男童只是在公車站內逗留，並未穿越台灣大道，否則危險難以想像；「還好」男童沒有走遠，否則要立刻找回可能不容易。

男童母親透露，他從小力氣就很大，沒想到這次竟然趁著半夜偷開家門溜出去。案發後她也立刻發動男童父親及爺爺外出尋找，全家飽受驚嚇。

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