名醫被爆不倫小40歲女業務 女抱嬰屍認父遭拒

2019-08-07 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕現任台北醫學大學台北神經醫學中心院長的杜永光，是台灣腦血管手術名醫，但他被爆與藥廠正妹業務發生相差40歲的不倫婚外情，正妹業務不僅產下一女，女嬰在出生3個月後還意外過世，針對名醫拒絕做親子鑑定，正妹業務為讓女嬰認祖歸宗，一狀告上法院。不過針對相關說法，杜永光則強調是被有心人士設計的仙人跳。

今日出版的《周刊王》報導指出，現年71歲的腦血管權威名醫杜永光被一名藥廠業務Y女指控有婚外情。據Y女指出，她和杜相差近40歲，杜在前年開始對她展開追求，2人並於前年7月開始交往。

Y女控訴，杜的性需求相當大，每週都會抽出兩到三天空檔開房間；杜還稱自己老了，上床都不戴保險套，結果在Y女懷孕後，杜卻要求她把孩子拿掉，多次強逼她要墮胎；在胎兒越來越大後，甚至還要她謊報懷孕週數，以及多次強押她到診所，試圖逼迫她墮胎。

後來Y女雖順利生下女兒妞妞，但妞妞去年11月因趴睡窒息離世，沒想到杜知道後竟像中了樂透一樣開心，不僅不曾探望，甚至連妞妞的頭七都沒現身，對於親子鑑定也一直逃避，她為了幫妞妞爭取名份，到目前都還是讓妞妞的遺體躺在冰櫃，尚未下葬。

今年初Y向台北地方法院提出確認親子關係訴訟，並要求將妞妞下葬在杜家墓園，但杜永光不願認領這個無緣的女兒，僅願支付和解金，Y女不肯接受，今年7月此案進入民事庭審理，至今雖已召開多次協調庭及民事庭，杜卻從未現身。

針對Y女相關指控，杜則表示這件事是有心人士設計的仙人跳，並稱二人驅車到汽車旅館的影片可能是移花接木的造假畫面。杜也強調「難道我一生的努力都要被這件事情給毀了嗎？」

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