「BMW司機叫他副總」 純情女暈船愛上假富二代結果...

2019-08-07 06:12

［記者楊政郡／台中報導］52歲吳男10年前風流倜儻，在中科水世界泳池搭訕伍女後，自吹自擂他家經營紡織業，他是副總，家裡要他繼承家業，他不感興趣，隱瞞已婚身分與伍女交往，帶她看七期房子，然後騙取購屋款，交付及匯款322萬給他，突然說南非工廠暴動，必須過去處理，一去就是10年，台中地院依詐欺罪判1年10月，依調解程序支付賠償，給予緩刑5年。

又是一篇殘破的愛情故事，吳男2009年夏日在台中市西屯區中科水世界泳池，搭訕伍姓女子，誆稱家中經營紡織業，南非有工廠，母親是董事長，他是副總，但他對紡織不感興趣，對投資理財才很在行，也經營一家理財公司，隱瞞已婚身分與伍女交往，每天游泳後一起吃飯聊天而產生感情。

同年5月吳說要結婚，先到七期看房子，伍女就陸續匯款及交付總計322萬元，也一起出資購屋，但吳男總說家裡有人認識建商，可再談談價錢等，一直沒有簽訂購屋契約，到了同年12月，吳男突然說南非工廠發生暴動，他要去處理，事後就完全連繫不上，手機門號還停掉了。

為了找他，伍女走遍彰化每家紡織業，都沒有這個人，警察幫忙找到住址，吳男哥哥在家，吳男哥哥說吳男是胡說八道。伍女說，有次吳男帶她去台北，還有司機開BMW來接，司機也叫他副總，吳平常是開白色小車，那次是有司機且開大車，讓她深信不已。

被告吳男去年底被通緝到案，辯稱伍女的錢是投資期貨，兩人是合夥投資，如果伍女認為他欠錢，那他就還錢。審理期間伍女已獲得254萬賠償，另68萬由吳某分期付款。

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