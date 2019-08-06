10年兩度對決「野人」林金寶 員警直呼「他體力、身材都沒變！」

2019-08-06 22:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春警方這次能夠刷新歷年逮捕記錄，在一個月內將「台灣野人」林金寶逮捕歸案，歸功於由身手矯健的專案小組成員及兩名曾參與十年前圍捕行動員警緊咬不放的「獵犬精神」，其中一名當年參與圍捕的林姓員警說，「50歲的林金寶體力身形幾乎沒變，渾身沒有多餘贅肉，實在相當驚人。」

5日深夜的圍捕林金寶行動，恆春警方菁英組成的野人專案小組，透過十年前曾參與的員警林金龍及警官蔡志明分析，認為「不要命」的林金寶擅長下坡奔跑及跳下山崖，當下就決定派人先斷後路，與一般追捕嫌犯方式不同，是採用獵人「山區打獵」的方式抓人，逼林金寶只能往上坡路跑，雖然追近兩百公尺就成功逮捕，但幾名比林金寶年輕十幾歲的員警仍是氣喘吁吁，林金寶卻是大氣不喘一個，體耐力驚人。

年輕時曾參與過「獵龍專案」，十年前參與圍捕林金寶的員警林金龍及山區查案經驗豐富的蔡志明說，林金寶被逮捕後，他們驚訝向林說「你怎麼都沒變」，林金寶也是一慣沉默的微笑說「你也是」，但他們自知自己頭髮白了、身手也不如當年矯健，如非地形有利，在山區恐怕仍難跑贏他。

圍捕野人專案小組員警指出，林金寶在山區躲被追捕的裝扮與當年一致，看到人車或燈光就跳入草叢，光頭及裸上身能避免近距離追捕被拉住，小腿肌肉異常精實，加上毫無贅肉的有力核心肌群，難怪各地圍捕的警方總是吃足苦頭，線民舉報時雖曾發現他拿高粱酒，但似乎為了做草藥治療扭傷的腳踝使用，不煙不酒的野外生活可說相當自律，可能也是50歲仍保持十年前體力、體型的原因。

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