8/6 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台南

2019-08-06 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月6日）開獎的第108000187期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台南市安南區安和路二段77號1樓的「旺財神彩券行」開出；第108000187期雙贏彩與第108000070期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000070期大樂透中獎號碼為「01、10、20、37、38、49，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得322萬1331元；參獎共27注中獎，每注可得6萬862元；肆獎共67注中獎，每注可得1萬5767元；伍獎共1582注中獎，每注可得2000元；陸獎共2003注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬35注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8420注中獎，每注可得400元。

第108000070期49樂合彩中獎號碼為「01、10、20、37、38、49」，四合共13注中獎，每注可得20萬元；三合共128注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4261注中獎，每注可得1250元。

第108000187期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、07、08、09、11、13、15、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共206注中獎，每注可得500元；肆獎共2246注中獎，每注可得100元。

第108000187期今彩539中獎號碼為「04、05、11、15、28」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共5568注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9944注中獎，每注可得50元。

第108000187期39樂合彩中獎號碼為「04、05、11、15、28」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共116注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4934注中獎，每注可得1125元。

第108000187期3星彩中獎號碼為「119」，正彩共59注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000187期4星彩中獎號碼為「7994」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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