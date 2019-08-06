可以嗎？虐死男友前妻的4歲子 竟請求「情堪憫恕」減刑

2019-08-06 19:49

〔記者楊國文／台北報導〕女子劉思樺長期對同居男友與前妻生的2名孩童施暴，2016年2月間失控將其中4歲男童毆打、推倒致死，一審被判刑12年半；高等法院今召開準備庭，劉女指稱，已接受家防中心親職教育輔導，請求列入犯後態度考量，並辯稱是產前憂鬱症發作才鑄下大錯，應適用刑法第59條的「情堪憫恕」的規定而減刑，且一審判刑過重；下次庭期訂9月4日。

檢警調查，現年32歲的劉女，與大他5歲的同居男友生下2名男童，3年前起，卻經常打罵同居的劉姓男友與前妻林女生的5歲大女兒與4歲兒子阿寶（化名），一家六口住在陽明山偏僻山區的鐵皮屋，靠劉男做監視器安裝工人的3萬元月薪，以及每月3萬6千元的低收入戶補助維生。

2016年初，4歲的阿寶因學不會如廁及不善吞嚥食物，被劉女持長柄刷痛打並推倒在地，同年2月，阿寶因顱內出血不治，劉女遭檢方以殺人、傷害致死罪向法院聲押獲准，但她因懷孕而獲交保，不久跟阿寶生父劉男登記結婚。

檢警調查，劉男至少有3段戀情和5個小孩，除上述劉女和林女外，還包括和第一任香港籍妻子所生的兒子，雙方離婚後，這個兒子跟著生母生活。

士林地院審結劉女虐死阿寶案，將她依成年人故意對兒童傷害致死等罪，合併判刑12年半。劉女不服，上訴高等法院。

劉女主張，她是因為產前憂鬱症發作才鑄下大錯，近日已完成精神鑑定，請求法院讓本案適用刑法第59條的「情堪憫恕」的規定，讓她減刑，且一審量刑也過重。

士林地檢署另又查出劉女曾毆打另名女童，即阿寶的姊姊，甚至用熱水灼燙女童手臂，再依成年人故意對兒童犯傷害罪及違反兒少福利法將她起訴，士林地院上月將劉女判刑2年8月徒刑。

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