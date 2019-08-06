謝維洲鬧自殺？ 其實是「同名同姓」大烏龍！

2019-08-06 19:25

〔記者王冠仁／台北報導〕外傳駐日代表謝長廷之子、前台北市立委謝維洲日前鬧自殺住院，謝長廷透過臉書發文澄清，聲稱是假新聞，謝維洲如今過著平常人生活。不過，謝長廷發文澄清當天，警方確實接獲通報，有一名「謝維洲」的男子疑似情緒不穩鬧自殺，警方經查證，發現是起「同名同姓」的烏龍事件。

據了解，警方本月4日接獲民眾報案，指稱有一名45歲左右的「謝維洲」疑似情緒不穩，企圖鬧自殺；經緊急定位查詢，警方發現當天下午2點多，45歲「謝維洲」的訊號，出現在台北市士林、北投一帶，遂連繫當地警方協尋。

當警方循線找到這名45歲「謝維洲」時，發現他帶著女友，正在北投一家高檔溫泉飯店吃晚餐；警方上前詢問，「謝維洲」聲稱他沒有自殺意圖，其女友也說他沒異狀。警方發現他當天開著名車，由南部北上台北，沒有自殺跡象，於是撤銷自殺通報。

據指出，警方在追查這名遭通報自殺的「謝維洲」時，發現他的年紀，與36歲的謝長廷之子謝維洲不同。警方為求慎重，還比對前科，由於謝長廷之子謝維洲曾酒駕，但遭通報自殺的「謝維洲」並沒有公共危險前科，警方因此斷定是同名同姓的烏龍事件。

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