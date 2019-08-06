她控男網友迷姦 卻傳訊「希望晚上可以接到電話」

2019-08-06 19:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名女子指控佯稱是醫師的賴姓男網友，與她相約在住處看電影，卻趁機在紅酒裡下藥迷姦她，新北地檢署調查，案發後女子還傳訊賴男：「希望晚上可以接到電話」等語，不符常情，驗尿報告也未驗出藥物反應，今予賴男不起訴處分。

女子控訴，今年2月4日晚間10時許，與賴男相約在他住處看電影，賴男在路途中買了瓶紅酒，並在酒裡下藥，她飲用後旋即意識不清，賴男便趁機對她硬上。

開庭時，賴男供稱雙方是合意性交。賴男律師則指，女子案發後仍和賴男聯絡，賴男考量到女子的個性及隱瞞自身職業，避免日後發生糾紛，才和女子漸行漸遠，女子可能察覺被疏遠，或已發現他不是醫師，心有不甘才提告。

檢方認為，女子事發後3天才報案，尿液、血液只驗出咖啡因，並無安眠藥及其他藥物反應，勘驗兩人LINE對話紀錄，發現女子遭性侵後，仍傳訊賴男：「…剛講電話的是我，這樣你知道是誰了嗎？希望你可以回電話！不然我都不用睡了！」、「希望晚上可以接到電話」等語，但均未獲回應。

此外，女子自承，案發後找賴男，是要確認這個人有沒有問題，是不是正常人，後因他中間消失，覺得對方反應太反常，才去醫院做愛滋病預防投藥並報案，檢方認為，顯見女子在意的是賴男事後毫不回應態度及是否有染病，認定賴男罪嫌不足不起訴。

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