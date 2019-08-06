燿華工安意外釀4死判無罪 家屬：台灣司法根本沒有希望

2019-08-06 18:56

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇澳鎮燿華電子工廠前年發生工安意外，釀成4死2傷的慘劇；不過，法院今天宣判，涉及業務過失致死的工安室處長胡姓處長、涉嫌違反勞動檢查法起訴燿華公司及公司許姓總經理全部無罪；死者簡家威母親指出，台灣司法根本沒有希望，整個案子她一開始就不抱期待，因為查案人員根本就不用心教出來的東西怎麼會真實？

簡母說，例如她案發後曾追問檢察官，有沒有第一個問到廢水槽打撈的消防員？這樣就能確認第一時間現場有沒有安全設備，但檢方竟是去問暈倒的員工。

她質疑，勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心的調查員，根本早已跟燿華公司串通好，根本沒有做好工安檢查，案發現場第一時間，根本沒有安全設備。

簡母哽咽地說，案發後她失去的一個兒子，天天以淚洗面，到現在都還會想念家威，但她怎麼講、怎麼檢舉都沒有用，讓她因此懷疑，這個社會還有甚麼希望？

燿華電子指出，尊重司法判決，已跟所有受害家屬和解，為避免在觸動家屬的傷心往事，公司不願再多談。

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