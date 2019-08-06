夫死後人妻發現戶口竟多1子 質問小三反被嗆「這句」…

2019-08-06 20:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名人妻遭逢喪夫之痛，結果辦理遺產繼承時，赫然發現亡夫曹姓男子戶籍下登記有與小三陳姓女子所生的8歲子；人妻遭受雙重打擊，失眠且罹患憂鬱症，怒告陳女妨害婚姻，並求償精神慰撫金。陳女坦承不諱，甚嗆人妻，曹男的「外遇對象不是只有她1人」，讓人妻氣得咬牙切齒；刑事部分，法官認陳女妨害婚姻事實明確，處2個月徒刑，可易科罰金；民事部分，陳女則需賠償曹妻60萬元。

法官調查，曹男與妻子於1997年結婚，婚後育有2名子女；曹男於2018年5月間因故死亡。曹妻辦理遺產繼承事宜時，調閱戶籍資料，赫然發現丈夫戶籍內有多了1名兒子，而且已8歲大。

曹妻調查發現，這名男童是丈夫與陳女外遇所生，還瞞著她認養。遭受雙重打擊的曹妻因此罹患憂鬱症、失眠症及焦慮症，告陳女妨害婚姻，並求償100萬元精神慰撫金。

刑事部分，經法官調查，認陳女於曹男夫妻婚姻存續期間，與曹男發生性行為，並生下1子，陳女也坦承，事實明確，認陳女犯相姦罪，處2個月徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日。

陳女也對曹妻感到抱歉，但認為曹妻罹患憂鬱症、失眠症及焦慮症不能全部歸咎於她，因為曹男的外遇對象不是只有她1人，曹妻請求的精神慰撫金太高，她無法接受。

法官認為，曹妻於丈夫死亡後，又知悉丈夫與陳女的婚外交往及性行為等情，所受之精神上痛苦實屬非輕，經斟酌兩造身分、地位、經濟狀況、加害程度等，判陳女賠償60萬元為適當。

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