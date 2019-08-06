探病探上床…他遭前未婚妻告性侵 因「這證據」還清白

2019-08-06 22:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕不娶我，就告你性侵！黃姓男子到前未婚妻陳女住處，探視感冒發燒的她，陳女竟說要幫他生小孩，幫黃男口交後兩人一陣雲雨，事後陳女邀他去紫南宮拜拜想看日子辦喜事，黃男婉拒，陳女突然變臉告他性侵，所幸雙方對話LINE均留存證據，檢方不起訴。

陳女指控，去年11月感冒、發燒，黃男探病與她獨處時，趁她吃感冒藥處於嗜睡、意識不清、不能抗拒狀態，強脫衣褲性侵得逞。

黃男否認犯行，辯稱當天陳女說做了很多對不起他的事，說要幫他生小孩，她抱著他講，之後他關燈，陳女主動親他，他就摸她胸部，她有幫他口交，他幫她脫內褲，但沒有插入，過程中她都是自願且清醒的。

黃男說，陳女是前未婚妻，分分合合前後約8年，事發後2天她希望能復合，被他拒絕，陳女就開始問他為何當時脫她內褲，並開口要8萬元。

檢方調查，陳女一開始說吃藥意識不清，對於黃男如何性侵，陳女前後指控不符，且驗傷結果，並無生殖器遭侵入或有明顯發生性行為跡證，過程疑點太多。

二人LINE對話顯示，陳女多次想與黃男共組家庭、結婚、生小孩等內容，案發後二人仍有數十秒至數百秒不等長度通話情形，黃男曾傳送諸多關心、詢問陳女身體狀況訊息，陳女還要黃男帶她到紫南宮拜拜，想看日子辦喜事，但黃男傳送「不了，我想過我自己的生活，我已經習慣目前的生活了」等文字後，陳女突然翻臉，質問黃男是否脫她內褲，並稱已報警，且報案後又傳送想拿8萬元和解。全案不起訴。

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