拿前妻百萬賠償離婚 又控她生小王種…一魚兩吃被打槍

2019-08-06 23:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃姓男子的妻子李女紅杏出牆，他索取上百萬元賠償金後與李女離婚，事後李女生下小王的種，黃男又告兩人通姦，檢方看過離婚協議書後，認為黃男此舉有「一魚兩吃」之嫌，認定黃男在簽立協議書時，就應對2人產子「有所認識與預見」，無法事後反悔，不能再告2人妨害家庭，全案不起訴。

黃男指控，鍾男明知他前妻李女為有夫之婦，2人去年3月間某日起至同年7月中，在新竹縣寶山鄉多次合意發生性行為，李女今年2月9日產下1女。不久黃男接獲法院通知做親子鑑定，才知到李女已產下1女，怒告兩人通姦。

李女及鍾男不否認曾發生性行為，卻堅詞否認通姦，辯稱黃男當時有請徵信社，所以早知道兩人的事，且離婚協議書上記載「雙方均同意不再追究彼此於婚姻關係存續期間所發生之刑事竊盜、傷害等罪及民事損害賠償請求權」，也因此李女才會給黃男錢，黃男也表示不追究，並把徵信社資料給她。

黃男雖說知道李女有外遇，但不知道她懷孕，又說沒注意到文字內容。檢方調查，夫妻去年7月簽立離婚協議書，若和解範圍不含妨害家庭，黃男何須交出徵信社所拍照片，李女何須以高額損害賠償金與黃男簽立離婚協議書及和解書？因此，黃男聲稱不知文字包含通姦一事，檢方難以採信。

且黃男對於妻子已有外遇一事有所知悉，雖並未白紙黑字明示同意2人發生性行為，然參酌李女、鍾男2人年齡及李女夫妻業已分居，且黃男已知2人合租房子等客觀情狀，衡諸一般社會通念與經驗法則，李女於外遇過程中多次發生之性行為，應屬其交往過程中伴隨而生之附帶結果，以黃男的智識及曾有婚姻之社會經驗而言，對此應有所認識與預見，足認其在簽立離婚協議書時，亦有對於2人發生性行為之宥恕。

檢方認為黃男既有宥恕之外顯意思表示，告訴權即已喪失，不能因嗣後反悔而回復，自不能再行對被告2人提出妨害家庭告訴。全案不起訴。

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