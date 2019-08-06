燿華電子宜蘭廠工安意外4死 公司、工安室處長獲判無罪

2019-08-06 17:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區燿華電子宜蘭廠前年發生嚴重工安意外，釀成4死2傷慘劇；案發後，宜蘭地檢署依業務過失致死罪嫌起訴工安室胡姓處長，並依違反勞動檢查法起訴燿華公司及公司許姓總經理；但宜蘭地方法院審結，認為胡姓處長在職期間，有實施職業安全衛生管理計畫及訓練，且職安署停工處分文義不夠明確，全判無罪，全案可上訴。

燿華宜蘭廠2017年6月26日上午由工程師簡家威清理廢水槽，另名工程師許家偉在上方戒護，不料，半小時後，簡家威吸入過多硫化氫昏迷，許家偉發現後跑到同棟2樓控制室呼叫求救。

當時課長許文賢帶領股長謝維恩下去一樓槽底救援，卻也跟著中毒倒地，控制室吳姓工程師察覺異狀，向管理高層通報，找來路過工程師賴柏宜、游聖富協助，賴柏宜走進廢水槽也昏厥不醒，游聖富在槽外受傷。

這起意外造成許文賢、許家偉、謝維恩、簡家威4人均因吸入過多硫化氫死亡，賴柏宜、游聖富受重傷，造成4死2傷的慘劇；案發後，勞動部職安署確認燿華有違反「職業安全衛生法」之虞，將燿華董事長張銘元、宜蘭廠副總蔡東鶴與環工部經理張耀華3人移請地檢署偵辦。

檢方偵結後，認定燿華公司的工安室處長胡姓處長未做好必要的職業安全訓練，涉及過失致死罪嫌，依法起訴；且認定燿華停工後，仍繼續放任廢水進入廠區，也依違反勞動檢查法，起訴燿華公司及公司許姓總經理，其餘被告不起訴處分。

不過，全案宜蘭地方法院今下午4點宣判，燿華公司、胡姓處長及許姓總經理全都無罪。

合議庭法官認為，胡姓處長在2016及2017年間，均有就在職員工，實施職業安全衛生管理計畫及訓練，且胡男辦公地點位在新北市土城，無法同時監督及執行土城廠與宜蘭廠的職安訓練，需交由各單位負責人具體實施。

至於違反勞動檢查法部分，法官認為，職安署的停工命令，僅限地宜蘭廠的廢水清理及場所，非明確記載宜蘭廠全廠區皆不得流入廢水，停工處分文義不夠明確。

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