男子賞車涉嫌襲臀、言語性騷擾GG了！

2019-08-06 13:49

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名曾姓男子去年前往某汽車展示所賞車，和女業務員外出試車時，涉嫌多次襲臀、並要求女業務員脫下黑絲襪給他看，被害女子事後怒告曾男性騷擾，曾男雖否認，但犯行被行車紀錄器錄下，高雄地院一審依涉犯性騷擾罪將他判刑3月，如易科罰金需繳9萬元。可上訴。

判決指出，曾男去年7 月6 日17時42分許，前往鳳山區某車廠賞車，由素不相識的業務員A 女負責接待，A女陪同曾男外出試車，並介紹車後座空間，而將汽車暫停於鳳山區議會北路之停車場。

A 女與曾男原分別坐在副駕駛座、駕駛座後方座位，但曾男藉口欲測試若將兒童安全座椅擺放於副駕駛座後方座位後，車輛後座空間是仍足以再容納2 位成人，請A 女移動位置至後座中間 座位，卻屢屢拉A 女手臂，使A 女身體往自己身上靠，並乘A 女不及抗拒之際，接續以右手橫跨A 女身體之前方或後方，觸摸A 女臀部5 次。

期間，曾男並出言表示不喜歡黑絲襪，認為自然膚色比較好看，並說「想妳不要穿黑絲襪給我看」，甚至轉頭矇眼，央求A 女將絲襪脫下，並要求不要讓他老婆知道。

A 女感到不舒服。待曾男試乘結束離開車廠後，就將上情告知車廠主管，並於同日持汽車內之行車紀錄器錄影畫面報警處理，控告曾男涉嫌性騷擾。

法院審理時，曾男否認對A女襲臀，並說是因他當天沒有向A女訂車，才被控性騷擾，並反指A女主動靠在他身上，還說「很舒服」。

不過，法官勘驗行車紀錄器，A女並未主動靠在曾男身上，也未說過「很舒服」等語。反而是曾男向A女說:「想妳不要穿黑絲襪給我看」，甚至轉頭矇眼，央求A 女當場將絲襪脫下，並要A女不要講出去。此情顯已超越通常之人際交往界線，而屬帶有調戲意味之性暗示言語無訛。

法官因此依涉犯性騷擾罪，將曾男犯刑3月，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

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