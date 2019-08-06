少年隊查獲槍毒 赫見「彩色惡魔」毒咖啡換新包裝

2019-08-06 12:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市少年警察隊執行暑期「青春專案」，於三民區查獲一名外號「大仁哥」的林姓男子涉嫌持有槍、毒，並起獲大批「彩色惡魔」毒咖啡，由於此次查獲的新包裝為前所未見，警方提醒家長們要多加注意孩子交往狀況，以免誤交損友施用毒品。

少年隊員警於今年7月初接獲外號「大仁哥」的林男涉嫌持槍、販毒的線報，成立專案小組報請高雄地檢署檢察官李明蓉指揮偵辦。

專案人員經多日跟監、埋伏勤務，日前見時機成熟，搜林男住所，查獲改造90手槍1把、子彈6發、第三級毒品K他命、彩色惡魔毒品咖啡包、電子磅秤、新台幣5萬3400元、K盤及行動電話2支，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

警方清點查獲的證物中，發現「彩色惡魔」毒品咖啡包又換新包裝了，對毒品咖啡包裝有深入研究員警吳尙榮表示，彩色惡魔毒品咖啡包大概於2016年出現於毒品市場，之後每隔一段時間就會換包裝，3年來已陸續發現約30種有小惡魔圖樣的包裝，本次查獲的新包裝為前所未見。

時值暑假青春專案期間，警方呼籲家長鼓勵青少年朋友多多從事正當休閒活動，並提醒家長特別要重視家中子女生活交往情形，切勿放任深夜仍在外遊蕩，或者涉足不當場所、加入幫派、吸毒、飆車、性交易等偏差行為，並關心青少年打工避免遭詐騙或被利用犯罪。

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