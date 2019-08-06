北市警民合作安居緝毒 社區毒犯無所遁形

2019-08-06 12:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕為使民眾感受到政府掃毒決心，高等法院檢察署及警政署共同制訂「安居緝毒計畫」專案，自7月22日起至8月5日止計15日，展開今年第2波專案掃蕩工作，以「隱身於民眾居住社區周遭之藥頭」、「製毒工廠」及「強化社區反毒網」為掃蕩目標。

北市警察局在專案期間計出動執勤警力880人次，掃蕩99處地點，計執行148件，緝獲犯嫌192人；其中製造、販賣毒品者98人，目前已羈押27人。共起獲一級毒品313公克、二級毒品9,588公克、三級毒品543公克及大麻4株、子彈4顆等不法證物。

市警局表示，此次專案行動啟動前，警方除依110電話檢舉紀錄、1999市民熱線，查明常遭檢舉毒品施用處所外，並請轄內分局、派出所訪查村、里、鄰長、社區大樓管委會，建立反毒通報網，強化社區毒品情資蒐報，計破獲32件社區毒品案件。

此次安居緝毒專案期間，查獲大麻製造工廠2案，犯嫌違法購買大麻種子、種植設備及肥料等，隱身於住家或倉庫內栽種大麻，藉以製造大麻毒品。警方運用大數據分析，抽絲剝繭鎖定特定對象，於專案期間緝獲。

另外，警方在扣案證物中，發現許多偽裝為即溶飲品的毒品，除近年常查獲小惡魔圖案外，另有大宗使用流行精品或潮牌LOGO，精緻度及變化更甚以往。

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