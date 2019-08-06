蒐購中藥煉製安毒原料 製毒廠起獲203公斤麻黃素

2019-08-06 11:55

〔記者黃建華／高雄報導〕安毒製造原料近年取得不易，國內毒梟竟到中藥行蒐購麻黃草，自行提煉安毒原料「麻黃素」！調查局南機站今宣布在高雄大寮區破獲今年國內首宗以麻黃草提煉麻黃素的四級製毒工廠，查獲麻黃素約203公斤，黑市價格約4千多萬元，涉案蔡姓製毒師傅、梁姓小弟和簡姓金主等3嫌都遭檢方聲押獲准。

今（108）年1月間，調查局南機站接獲線報得知，國內安毒價格高漲，原料麻黃素取得不易，毒梟因此把腦筋動到中藥藥材麻黃草上，分批到各地中藥行蒐購麻黃草，藉此提煉麻黃素，再製造安非他命，經報請高雄地檢署立案指揮，歷經7個月偵查，鎖定蔡姓、梁姓、簡姓等3人涉嫌重大。

專案小組蒐證發現，負責煉製麻黃素的蔡嫌為躲避司法單位查緝，刻意選定大寮偏僻地區一處二手車保養廠房作為掩護，且利用半夜進行製毒。

專案小組在確認製毒工廠地點後，在第四波「安居專案」首日報請檢察官指揮，會同高市警方拘捕蔡嫌等3人，並搜索位於大寮區的製毒工廠，果然起獲麻黃素粉末854公克、液態麻黃素約202.8公斤，查扣大批製毒器具及化學物品、現金3萬元、人民幣4800元及運送製毒器具車輛2部。

蔡嫌等3人因涉案情節重大，且有串證之虞，經檢察官聲請羈押，高雄地方法院裁定准押 。

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