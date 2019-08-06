南打破獲旗山家庭兵工廠 起獲改造、土造長短槍7把

2019-08-06 10:53

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今宣布和高市警方共同於旗山區破獲一處家庭兵工廠，起獲改造、土造長短槍共7把、手槍子彈9顆、霰彈槍子彈11顆及鑽床等大批改造設備，涉案谷姓男子被捕，檢警將擴大偵辦是否有黑槍流入市面。

刑事局南部打擊犯罪中心於今年7月間接獲情資，得知旗山區某偏僻民宅有不法分子從事改造各式長短槍，遂與高雄市旗山警分局共組專案小組進行偵辦。

經循線調查，警方發現谷姓男子位於旗山區某半山腰的偏僻民宅處常傳出鑽床聲響，研判為改造槍械處所，專案小組8月1日持橋頭地方法院核發搜索票前往查案，果然起獲改造、土造長短槍共7枝、手槍子彈9顆、霰彈槍子彈11顆、槍枝零組件及鑽床、電鑽、砂輪機、挫刀等改造槍枝工具及安非他命毒品1包等證物1批，並逮捕谷姓嫌犯。

警方查獲的各式長短槍，經鑑識單位初步檢視後其中有3枝（2短1長，分別為霰彈槍1長、1短及90手槍1枝）為火藥式槍枝，主要結構完整、槍管暢通且可以擊發，另有4把為半成品；全案訊後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等案移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，谷嫌的造槍技術相當精良，專案小組不排除已有黑槍外流，正擴大偵辦中。

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