知名小兒科醫師控妻偷吃 卻因這樣告不成

2019-08-06 10:27

〔記者溫于德／台北報導〕知名小兒科醫師指控前妻在婚姻存續期間外遇男同事，還共赴印尼峇里島旅遊，並在國內摩鐵開房間，向2人連帶求償100萬元。台北地院雖認為被告2人應連帶賠償30萬，但審酌醫師早已知情妻子外遇，且在離婚協議書上簽名，約定放棄對妻子提告權利，因此僅判小王要賠償15萬元，可上訴。

醫師與醫師娘於2011年10月26日結婚，婚後生下3名子女，夫妻去年11月9日協議離婚。

醫師後來提告指，妻子去年3月2日至5日與小王共赴峇里島旅遊並同宿一房，同年8月3日，2人更入住新北市淡水區一間摩鐵；醫師也告訴法院，去年3月使用妻子電腦時，他發現裡面存有妻子使用驗孕棒及親密倚靠小王照片，而小王明知妻子已婚，仍親密交往，須共負責任。

被告2人委託律師辯稱，醫師取得部分證物侵害醫師娘個人隱私，應無證據能力，且夫妻早在2016年討論離婚事宜，可見婚姻破裂無干第三者介入；此外，醫師與醫師娘已已在離婚協議書上明確約定「相互拋棄對他方財產或非財產損害賠償或其他請求權」，顯見醫師拋棄對醫師娘提告權利。

合議庭認為，醫師未獲妻子同意，翻拍妻子存在GOOGLE雲端的照片或截取手機畫面作為證據，已侵害妻子隱私權，但考量醫師是在婚姻存續期間，使用妻子放在住處內電子設備發現並留存，尚未違反社會道德或以強暴、脅迫等方式取得，且證據與本案密切相關，認定具證據力。

再者，被告2人均承認共赴峇里島旅遊，而男同事明知醫師娘已婚，應避免單獨共處密室，卻連續兩晚同宿一房，可見2人已超出一般社交友誼。

另男同事雖承認載某女子入住淡水某摩鐵，卻否認女子就是醫師娘，但合議庭認為，男同事入住摩鐵距離醫師提告僅短短不到半年，卻無法說明女子身分，不合常裡，另觀察畫面中女子穿著、長髮過肩等樣貌，符合醫師娘樣貌。

合議庭最終認定2人侵害醫師配偶權，應連帶賠償30萬元，但審酌醫師早已知情，且在離婚協議書上簽名，約定放棄對前妻提告權利，最終僅判男同事應賠償15萬元。

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