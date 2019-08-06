德籍旅客關子嶺山區迷途白河警獲報：你不要動

2019-08-06 10:20

〔記者王涵平／台南報導〕7位德國遊客依導航指引前往關子嶺景點水火同源，未料在山區迷途，仙草所副所長楊昆達獲報後，電話中告知「你不要動」，立即驅車前往山區協助脫困，德籍旅客一見台灣警察，警喜不已。

7名德國籍旅客日前開車擬前往知名關子嶺景點水火同源觀賞「水中有火，火中有水」特殊天然景觀，未料依導航指示，車子卻開至山區溪底無法動彈，趕緊向警方求援。

白河警分局仙草派出所獲報後，楊昆達先透過電話告知不要移動，再依多年在地經驗分析研判，車輛可能行駛方向及路徑搜尋，終在碧雲寺下方約3公里溪谷尋獲德籍旅客車輛，合力將受困車輛推回產業道路上，脫困瞬間，德籍旅客脫口而出，警察真好。

楊昆達表示，報案者周女是台灣人，遠嫁德國後長期在德國居住，近期帶著老公、小姑及小孩返台遊玩，一行7人出遊全靠GPS導航，卻因路況不熟誤入山區，周女對於警方迅速馳援，深表感激、讚許。

白河警分局長朱信憲呼籲民眾，迷路或受困時，應該立即報案並在原地的安全或明顯處等待救援並保存體力，切勿自行離開，以免發生危險。

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